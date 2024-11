Identificate dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, hanno tra i 24 e i 38 anni. I controlli rientrano in una serie di servizi straordinari che i militari dell'Arma stanno portando avanti sul territorio

Identificate e sanzionate sei donne a San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, che si prostituivano lungo le strade comunali contravvenendo al divieto imposto da un’ordinanza del Comune. Le donne, tutte di origine rumena e di età compresa tra i 24 e i 38 anni, sono state destinatarie di sanzioni amministrative per un totale di 1200 euro.

I controlli, effettuati durante la notte dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e mirati alle contrade più isolate del territorio, rientrano nell’attività di repressione e contrasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, purtroppo sempre attuale e particolarmente diffuso nel territorio della Piana.

I militari dell’Arma hanno predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio rivolti ai diversi reati di genere. Un’attività, si legge in un loro comunicato stampa, «ancora più significativa in considerazione della prossima ricorrenza, il 26 novembre, della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne».