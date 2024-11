Un Corriere Piccolo ha deposto le uova proprio nel punto dove di solito il 4 maggio va in scena lo spettacolo pirotecnico in onore del santo patrono della Calabria. Ecco il programma delle celebrazioni

San Francesco di Paola, è noto, era un convinto animalista e sicuramente avrebbe visto con grande favore la scelta dell'amministrazione comunale di Paola, di trasferire la location, prescelta per far brillare i fuochi d'artificio, corredo scenografico ai festeggiamenti del Taumaturgo, altrove, dopo l'avvistamento del nido di una specie protetta proprio nel punto in cui dovevano venire riposte le batterie dei fuochi pirotecnici.

Parliamo del Corriere Piccolo, un uccello migratore che nel frattempo, mentre i rumori della festa prendevano corpo intorno, aveva deposto quattro uova. Le richieste degli ambientalisti, di spostare le batterie in un altro posto, è stata subito accolta. Lipu Calabria e Lipu Rende, si sono complimentate con l'amministrazione del comune tirrenico per aver condotto «un’azione virtuosa, un esempio per le altre amministrazioni di come piccole azioni possono essere utili per la biodiversità».

Intanto, per la festa patronale in onore del santo, il sindaco di Paola Giovanni Politano, ha puntato su tradizione e slancio innovativo e quest’anno, per la prima volta nella storia, la reliquia di San Francesco ha fatto visita alla casa comunale e a tutti i dipendenti.