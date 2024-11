Se n’è andato nel giorno di Natale dopo che un mese fa, in seguito ad un improvviso malore, era stato ricoverato in ospedale senza più riprendersi

Il dottor Biagio Guzzo, il medico buono, l’amico dal cuore d’oro, non c’è più. Se n’è andato nel giorno di Natale dopo che un mese fa, in seguito ad un improvviso malore, era stato ricoverato in ospedale. Senza più riprendersi.

Il medico buono di San Giovanni in Fiore, per quarant’anni è stato un popolarissimo e amato medico di famiglia. Collocato in pensione, negli ultimi 10 anni ha continuato volontariamente ad assistere e consigliare a domicilio centinaia di persone, soprattutto anziani e malati gravi. Ogni giorno, casa per casa, con il freddo o con la neve, raggiungeva a piedi gli stretti vicoli del centro storico e le case più moderne dei nuovi quartieri della sua San Giovanni in Fiore. Per tutti aveva sempre un consiglio da dare, un aiuto e un sostegno medico. Liberamente e gratuitamente.

Guzzo ha esercitato la professione di medico condotto e poi medico di famiglia, nel suo sempre affollato studio di piazza Abate Gioacchino. Uomo onesto, professionista serio e riservato, di poche parole spese bene e al momento giusto, attento e scrupoloso, disponibile verso tutti, molto amato dalla gente. Rispondeva sempre ad ogni chiamata, pronto a dispensare consigli, a tranquillizzare e dare sostegno. A chiunque, senza distinzione alcuna. Tutto questo lo ha sempre fatto per amore della sua professione, perché lui era un "medico dentro", un medico "all’antica".

Lo si vedeva quotidianamente parcheggiare la sua vecchia Panda blu, per poi raggiungere a piedi le abitazioni delle persone in difficoltà. Con in mano la borsa del medico, in testa il cappello a lui caro, sguardo abbassato e passo svelto, raggiungeva decine di abitazioni al giorno. C’era sempre un consiglio da dare, una persona da incoraggiare, e più banalmente la pressione sanguigna da misurare, la glicemia da controllare, una puntura da fare, la febbre da tenere sotto controllo. Ma soprattutto tanta esperienza medica da mettere a disposizione di tutti. Un volontario della salute, un medico dal cuore d’oro e dallo spirito forte.

Una vita spesa a curare la gente e a servizio di tutti. Un esempio, un modello.