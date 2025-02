L’uomo era scomparso da ieri mattina con la famiglia che aveva subito lanciato un appello per ritrovarlo. Ora il messaggio social della nipote fa finire un incubo

È rientrato a casa Luciano Marra, il dipendente comunale di San Giovanni in Fiore del quale non si erano perse le tracce dalla mattinata di ieri. A dare l’allarme nella tarda serata di ieri la famiglia con un appello sui social in cui si chiedeva a tutti di dare informazioni o eventuali segnalazioni.

Il lieto fine è arrivato nel pomeriggio di oggi con il messaggio della nipote che con una storia su Facebook ha dato l’annuncio del suo rientro a casa: «Volevamo informarvi che zio è rientrato a casa. Grazie di cuore a tutti per la vicinanza, l'affetto e il supporto dimostrato in questi due giorni é stato davvero importante per noi».