Hanno sfilato per le strade prima di raggiungere l’ospedale cittadino per chiedere a «chi ci governa di lavorare per garantire i beni primari della comunità»

”La salute è un diritto, non un privilegio”, “Ogni vita conta” e altri slogan hanno accompagnato gli studenti degli istituti tecnici superiori di San Giovanni in Fiore nella manifestazione per chiedere il «diritto alla sanità» e ricordare Serafino Congi, morto in ambulanza sulla Statale 107 dopo aver atteso per molto ore in Pronto soccorso.

Una manifestazione che si è conclusa simbolicamente all’ospedale cittadino con i ragazzi che hanno mostrato lo striscione “Basta morti per Malasanità” all’ingresso del noscomio.