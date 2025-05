Il sessantenne è stato stroncato da un problema cardiaco improvviso che non gli ha lasciato scampo. Punto di riferimento anche per le sue battaglie a sostegno della sanità, oggi lascia la città un po’ più sola

Un dolore immenso ha travolto la città di San Giovanni in Fiore nella prima domenica di maggio. Giovanni Bitonti, segretario cittadino della Cisl non c'è più, è stato stroncato da un problema cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Bitonti, sindacalista stimato e amato da tutti, da operai e sindacalisti, dai rappresentanti istituzionali e da quelli politici.

Bitonti fu apprezzato per il suo equilibrio, per la ricerca costante dell'unità nell'interesse dei lavoratori. Un punto di riferimento a San Giovanni in Fiore, quando le lotte per il lavoro ricordavano le sommosse del maggio parigino.

Da sempre vicino alle tematiche sociali, Giovanni Bitonti, dopo la morte nel Pronto soccorso il 4 gennaio scorso di Serafino Congi, è stato tra i promotori, insieme alla Cgil e alle associazioni, del Comitato Sila Salute Bene Comune intuendo ancora una volta la centralità della garanzia dei servizi sanitari nelle aree interne. Lotta per il lavoro e lotta per la sanità, da oggi San Giovanni in Fiore è più sola.