Notte di fuoco a San Gregorio d’Ippona a causa di un incendio che ha interessato tre vetture, due Alfa 147 e una Volkswagen Golf, che si trovavano parcheggiate – due vicine e una leggermente più distante – in strada lungo via Rinella. Un episodio che, a campagna elettorale in corso, non manca di suscitare sospetti sul reale movente del rogo.

Tra le vetture interessate dalle fiamme, che apparterrebbero ad un unico nucleo familiare, figura anche la Golf di una delle candidate al Consiglio comunale nelle prossime elezioni del 20 e 21 settembre nella lista dell’ex sindaco Pasquale Farfaglia. Indagini per fare piena luce sull’episodio – e stabilire se si tratti realmente di un’intimidazione – sono state avviate dai carabinieri della locale Stazione. Sul posto, per domare le fiamme, è intervenuto il personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.