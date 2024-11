Sono le parole del procuratore nazionale antimafia pronunciate nel corso della cerimonia per l’intitolazione a Corrado Alvaro dello stadio: «Dobbiamo dar voce ai più deboli»

«Ci troviamo in una terra che ha bisogno di tutti noi». Così il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho intervenuto nel corso della cerimonia di intitolazione dello stadio di San Luca a Corrado Alvaro. Presente anche il sottosegretario Maria Elena Boschi.

«San Luca è il cuore della 'ndrangheta, così come Platì e tanti altri territori della Jonica e della Tirrenica. A questi territori la 'ndrangheta nel mondo fa riferimento. Questo ci deve spingere a fare di più. Siamo convinti – ha continuato Federico Cafiero De Raho - che qui ci sono persone buone, che possono essere recuperate, che sono dalla parte della legalità. Sono anni che la criminalità è contrastata, grazie a magistrati e a tutte le forze dell'ordine che lavorano in modo sinergico. Tutti non fanno solo il dovere ma sono vicini alla gente, portano con sé la sofferenza dei più deboli, di chi non ha voce. Noi a loro dobbiamo dare voce».