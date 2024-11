Il primo cittadino del comune in provincia di Cosenza Virginia Mariotti ha deciso di rinviare il rientro in classe per quelle dell’infanzia, le primarie e secondarie di primo grado fino al 13 marzo

Il sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti, ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il provvedimento del primo cittadino, sarà valido da lunedì 8 fino al 13 marzo.

Nell’ordinanza il sindaco informa che «l’emergenza epidemiologica in atto, riscontra una nascita di varianti che potrebbe far aumentare il numero di contagi», e di conseguenza ha deciso di «dover provvedere a sospendere le attività formative e ludiche sul territorio comunale» per «prevenire anche in queste istituzioni eventuali pandemie di diffusione dell’epidemia da Covid-19».