Nella notte, l'auto del sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, è stata distrutta dalle fiamme. Ne h dato annuncio proprio il primo cittadino con un breve post sui social. «Così è stata ridotta la mia auto - ha scritto -. Ha perso fuoco questa notte verso le ore 04,00. Le cause? E chi lo sa!».

Al momento non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme né se si sia trattato di un gesto doloso.

La solidarietà

Sono già diversi i messaggi di solidarietà espressi nei confronti del sindaco Madeo. Tra questi, c’è quello di Angelo Serio, presidente dell’associazione Gianfrancesco Serio e gestore del Punto Luce di Scalea. «A nome mio e della Associazione Gianfrancesco Serio Odv, esprimiamo vicinanza e solidarietà al sindaco Eugenio Madeo. Ci auguriamo non sia doloso. Se lo fosse, sarebbe l'ennesimo brutto segnale, che non deve deprimerci ma renderci più coesi e attenti a non abbassare mai la guardia».

Vicinanza e solidarietà è stata espressa anche dal gruppo politico guidato da Giacomo Perrotta, ex sindaco di Scalea. «Il gruppo consiliare “Scalea Oltre” esprime la propria vicinanza al Sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo per quanto accaduto alle prime luci dell’alba, quando la sua auto è stata distrutta dalle fiamme. Confidiamo pienamente nella giustizia affinché si faccia piena luce su quanto accaduto».