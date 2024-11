La sera de 5 giugno, intorno alle ore 20, un gruppo di turisti sarebbe rimasto intrappolato nella spiaggia della Grotta del Prete, a San Nicola Arcella, perché il cancello mediante il quale si raggiunge l'arenile, al ritorno risultava chiuso con un robusto lucchetto. I malcapitati avrebbero inutilmente contattato le autorità e si sarebbero liberati intorno alle ore 21 grazie a un'altra provvidenziale scala. E' quanto denunciano gli attivisti dell'associazione Italia Nostra, da tempo impegnati nella battaglia contro la privatizzazione di quel tratto. «Si fa presente - scrivono in una nota - che questo cancello viene aperto al mattino intorno alle ore 8,30 e chiuso la sera intorno alle ore 20,00 da privati che ne hanno le chiavi. Chi vuole godere della spiaggia libera, inserita nel Piano Comunale di Spiaggia del Comune, deve attenersi alle modalità decise da privati: se vuoi andare sulla spiaggia al mattino di buon ora non lo puoi fare, se vuoi trattenerti di più la sera, rischi di non poter più uscire, appunto. Questo cancello è tra l’altro abusivo, gravato da ordinanza di demolizione n.7 del 06.09.2017».

«Il mare e la spiaggia sono di tutti»