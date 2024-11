Il movimento in una nota: «Non c'è più tempo, la Calabria ha bisogno di un'azione forte, coraggiosa per uscire da questa situazione»

«Penso che il Governo ci debba delle risposte. E non continuate questo periodo di silenzio, non c'è più tempo, la Calabria ha bisogno di un'azione forte, coraggiosa per uscire da questa situazione. Gino Strada può risolvere questa situazione». Così il movimento 6000 Sardine in una dichiarazione riferendosi alla nota del fondatore di Emergency che ha dichiarato di aver avuto al momento solo colloqui e nessuna proposta formale dal Governo.