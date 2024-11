Sanità: il commissario, il Governatore, il Governo. Chi ha ragione e chi torto? Oggi alle 15:00 a Pubblica Piazza, il talk condotto da Pasquale Motta LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, ne discuteranno Michele Mirabello, presidente della commissione regionale Sanità (Pd), Claudio Parente, consigliere regionale (FI), Igor Colombo, opinionista politico. Il talk potrà essere seguito in diretta streaming sul sito lactv.it e lacnews24.it. Per intervenire in diretta basta chiamare il numero 0961-1916468 o mandare sms Whatsapp al numero 340-1219080.