Implementare l'offerta sanitaria ed il livello di prevenzione in Calabria soprattutto in questo periodo di emergenza. È l'impegno che anima in questi giorni l'attività sul territorio provinciale del segretario questore dell'assemblea regionale, Graziano Di Natale. Dopo l'incontro di ieri all'Asp di Cosenza, resosi necessario, anche per ottenere la Sede U.S.C.A. a Paola per tutto il Tirreno Cosentino, oggi l'onorevole eletto nella lista "Io Resto in Calabria" si è reso protagonista di una visita istituzionale all’Ospedale di Castrovillari, incontrando il direttore sanitario, Raffaele Cirone.

«Vorrei tanto sapere, da chi ha guidato in questi anni il sistema sanitario, cosa ha realizzato e concretizzato, per la salute pubblica dei cittadini calabresi oltre ad essere profumatamente pagato» ha affermato a margine dell'incontro. L'avvocato paolano ha sottolineato che «la propaganda elettorale della Regione Calabria si cela dietro annunci fini a se stessi, ma gli ospedali sono allo stremo, e manca programmazione».

Prima di lasciare il nosocomio del Pollino, Di Natale si è fatto interprete dei bisogni dell'ospedale di Castrovillari promettendo «impegno massimo» per lo spoke del Pollino nel solco del suo impegno nel fare politica «al servizio dei cittadini» e provando ad invertire la tendenza di «questo andazzo».