È ormai soltanto questione di giorni e la sanità calabrese non sarà più acefala dopo la vacatio determinatasi con la nomina del nuovo commissario per il piano di rientro, Saverio Cotticelli, che andrà a sostituire il contestatissimo Massimo Scura. Il formale insediamento del nuovo tandem commissariale avverrà l'8 gennaio alla cittadella regionale dove ha sede il dipartimento Tutela della Salute. Il commissario Saverio Cotticelli e il sub commissario Thomas Schael saranno ricevuti dal neo nominato dirigente generale, Antonio Belcastro, assumendo piene funzioni.

Luana Costa