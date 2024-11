Realizzato da un infermiere cosentino, il software per cellulari mette in contatto dipendenti pubblici con lo stesso profilo professionale che voglio scambiarsi il posto

Facilitare la mobilità dei dipendenti pubblici che operano nel settore sanitario. È quanto promette di fare un'app gratuita realizzata da operatore sanitario calabrese costretto a vivere in prima persona le difficoltà che spesso deve affrontare chi aspira a lavorare nella propria regione.

L’applicazione per cellulare - denominata semplicemente Ssn App - consente agli iscritti di monitorare i cambi compensativi, cioè la modalità che permette un interscambio tra dipendenti con lo stesso profilo professionale, provenienti da due aziende ospedaliere diverse. Per percorrere con successo questa strada, però, ci devono essere dipendenti disposti a “scambiarsi” il posto. E qui entra in funzione l’app calabrese, che mette in contatto chi è interessato a sfruttare questa opportunità di mobilità, oltre a fornire informazioni sempre aggiornate su concorsi, diari e avvisi.

L’applicazione - creata dal cosentino Alessandro Bria - conta attualmente quasi 8000 iscritti e può ostentare oltre 200 recensioni entusiastiche che sullo store di Google gli hanno assicurato 5 stelle piene.