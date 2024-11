Vertice al terzo piano della Cittadella. Questa mattina il commissario ad acta, Guido Longo, ha infatti riunito attorno al tavolo i sette commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere nominati lo scorso 8 gennaio a seguito dell'intesa raggiunta con il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì. Una riunione operativa con lo scopo di assegnare gli obiettivi ai sette manager che dovranno concorrere all'attuazione del piano di rientro sanitario.

Vertice alla Cittadella

E nei fatti gli obiettivi per i commissari straordinari in parte collimano con quelli assegnati al commissario ad acta, Guido Longo. Questi ultimi rappresenteranno anche i criteri cardine per l'assegnazione degli obiettivi che per ora il plenipotenziario della sanità in Calabria si è riservato di impartire. Presenti alla riunione Vincenzo La Regina commissario all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Francesco Procopio commissario all'azienda ospedaliera di Catanzaro, Giuseppe Giuliano per l'azienda universitaria di Catanzaro, Domenico Sperlì per l'azienda sanitaria di Crotone, Maria Bernardi per l'azienda sanitaria di Vibo Valentia e Jole Fantozzi per l'azienda ospedaliera di Reggio Calabria. Presente ma in videoconferenza anche la neo commissaria dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Isabella Mastrobuono, che si insedierà nei prossimi giorni.

I fondi Covid

Fresco di conferma nel ruolo di soggetto attuatore per l'emergenza Covid, il commissario ad acta, Guido Longo, ha anche affrontato il tema della spesa dei fondi finalizzati al contrasto alla pandemia, giunti in Calabria in diverse tranche e assegnate dal Governo. Durante la riunione odierna è stata ribadita l'esigenza di accelerare la spesa delle risorse.