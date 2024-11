Il leader del Carroccio ha espresso apprezzamento per la manifestazione di protesta in programma il 19 novembre dinnanzi a Palazzo Chigi organizzata dai primi cittadini della Calabria

«Tutti i sindaci calabresi chiedono lo stop al commissariamento della Sanità regionale e saranno davanti a Palazzo Chigi il 19 novembre. Un’iniziativa clamorosa». Arriva a stretto giro il plauso del leader della Lega, Matteo Salvini, all’iniziativa assunta dai sindaci calabresi attraverso l’Anci regionale (ne abbiamo scritto qui).



«Una mobilitazione – continua Salvini - innescata dopo troppe scelte sbagliate che hanno umiliato la Calabria. Conte non ascolta e non collabora ed è riuscito a unire nella giusta protesta tutti gli amministratori di tutti i colori politici. La Calabria non merita un malgoverno nazionale come questo».

Al netto della critica politica del leader del Carroccio, ciò che colpisce è, al contrario, proprio l’approccio bipartisan e condiviso dell’iniziativa, che vede schierati innanzitutto i cinque primi cittadini dei capoluoghi di provincia, a prescindere dallo schieramento di appartenenza. Circostanza che inevitabilmente dà più forza alle rivendicazioni, sottraendole a una mera visione di parte.