Lo ha dichiarato Massimo Scura, commissario per il rientro dal deficit sanitario, a conclusione della riunione del Tavolo ministeriale a Roma. ‘Ci sono anche delle critiche per il pagamento dei fornitori’

“Sono state sbloccate le premialità dal 2004 al 2009 che valgono cento milioni di euro e si sono poste le basi perché a breve vengano rese disponibili anche quelle relative al periodo 2011-2012-2013”. Lo ha dichiarato all’Ansa, il commissario per il rientro dal deficit sanitario, Massimo Scura, a conclusione della riunione del Tavolo ministeriale a Roma. ”Ho immediatamente ragguagliato il presidente Oliverio - ha aggiunto Scura - su quanto è emerso dalla riunione. Abbiamo registrato, e questo è molto importante, un clima positivo e, dal tavolo, è stato dato atto a questa gestione commissariale e alla precedente di avere portato avanti un buon lavoro”.

Ma le notizie non sono tutte positive. “Ci sono state anche delle critiche - ha detto ancora Scura - soprattutto per quanto concerne i pagamenti ai fornitori, soprattutto in provincia di Reggio Calabria. Altre critiche sono state rivolte in materia di spesa farmaceutica e di prevenzione oncologica. Su questi aspetti siamo stati sollecitati a dare risposte”.

“Insomma - ha sostenuto Scura - sul piano finanziario siamo coperti ma adesso è il caso di rendere efficienti le aziende provinciali e ospedaliere in modo che non si ricaschi negli errori del passato. C'è necessità di bilanci in ordine e su questo anche la struttura commissariale sarà impegnata a lavorare”.

Il commissario Scura ha presentato al tavolo ministeriale anche la nuova rete ospedaliera e quella territoriale. “Adesso - ha detto - c'è solo da impegnarsi perché quanto programmato venga realizzato”.