Ugo Vetere ha scritto ai referenti territoriali dell'Arma dei carabinieri per sollecitare un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio

Il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, ha chiesto una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio da lui amministrato e in particolare nella popolosa frazione di Marcellina dove, di recente, si sono verificati una serie di fatti di cronaca tali da destare allarme sociale e senso di insicurezza tra i cittadini.

Appena alcuni giorni fa, un giovane è stato aggredito con spranghe in pieno giorno. Fatto sul quale sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Ma il primo cittadino riferisce di una recrudescenza dei reati tra cui spaccio di droga e furti in abitazione tale da acuire il senso di insicurezza nei residenti.

Vetere ha quindi scritto ai referenti territoriali dell'Arma alla Compagnia carabinieri di Scalea e alla locale stazione chiedendo di «intensificare e rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio comunale». Proprio nella frazione di Marcellina sono in corso i lavori per adattare un immobile comunale come sede della nuova caserma dei carabinieri.