VIDEO | Il cardiochirurgo della clinica privata Maselli invita il professore Mastroroberto a cedere la sua terapia intensiva per creare posti letto covid: «Tanti commensali che aspettano di dividersi la nostra struttura»

«Ho taciuto per rispetto delle istituzioni ma oggi sento di dover rivolgere un appello». Così in un video messaggio Daniele Maselli, cardiochirurgo del Sant'Anna Hospital di Catanzaro interviene nella polemica che sta divampando con il primario della cardiochirurgia del policlinico universitario, Pasquale Mastroroberto. Il medico assieme al primario della cardiochirurgia del Gom, Pasquale Fratto, in una intervista rilasciata a LaC News 24 aveva nei giorni scorsi censurato alcune affermazioni del direttore sanitario della clinica privata, Soccorso Capomolla, tese a «denigrare la rete di emergenza pubblica

E così anche Daniele Maselli rompe il silenzio e interviene nel dibattito: «Sono ore drammatiche - dice -. Apprendiamo dai giornali (l'articolo pubblicato da Lac News 24) che la terapia intensiva covid di Germaneto è satura e che i posti di Villa Bianca non sono ancora stati attivati. E lo facciamo dall'interno di una struttura che ha 90 posti letto e 7 sale operatorie, inutilizzate per un cavillo burocratico».

Da qui l'appello del cardiochirurgo: «Io rivolgo un appello alle strutture commissariali affinchè dimostrino di avere a cuore la sanità della regione Calabria e ci concedano il contratto per l'anno 2021 e così di poter riprendere le nostre attività. E rivolgo un appello al professor Mastroroberto che è stato fatto accomodare inconsapevolmente al tavolo dei commensali pubblici e privati che aspettano che aspettano di dividersi lo spezzatino del Sant'Anna. Dia la sua terapia intensiva ai pazienti covid e venga ad operare al Sant'Anna. Sa di poterlo fare in virtù di una convenzione che gli ha permesso di mantenere aperta la scuola di specializzazione in cardiochirurgia e noi lo aspettiamo a braccia aperte».