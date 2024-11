Nella notte ignoti hanno distrutto la stele dedicata ai giudici uccisi dalla criminalità organizzata. Lo rende noto il gruppo 'Insieme artefici del nostro destino'

E' stata distrutta nella notte la stele dedicata ai giudici Falcone, Borsellino e Scopelliti. Lo rende noto il Gruppo "Insieme artefici del nostro futuro" di Santo Stefano d'Aspromonte. "Nella notte è successo un fatto gravissimo - dicono dal gruppo - che ha sconvolto l'intera comunità. Ignoti, infatti, hanno distrutto la stele dedicata ai giudici Falcone, Borsellino e Scopelliti, uccisi dalla criminalità organizzata in Calabria e Sicilia".

"E' con dolore opprimente,tanto quanto le ferite inferte persino alla pietra, la pietra di FaBoSco ,che prendiamo atto dell' immensa, orrida ferocia che regna nel nostro paese. Una offesa cruda agli uomini morti per l'Italia, allo Stato, alla storia. Ma soprattutto offesa ai nostri figli, ai giovani, vittime inconsapevoli dell'ignoranza, della crudeltà innata, di chi vorrebbe farci perdere la speranza e dei suoi intrinseci complici".



"Una vergogna - continuano - per chi non è riuscito ad insegnare che dietro una pietra c'è la libertà dalle mafie, per chi vive sotto comodi cuscini d'ipocrisia e d'omertà, di silenzi complici. Per chi accetta per un diritto passato per favore, per chi vende a buon prezzo la sua dignità. Noi riporremo quella pietra viva altre 100 e 1000 volte. Ed in ogni pietra ci sarà il nostro pezzo di cuore e l'anelito alla libertà. Che non smetterà di pulsare mai. Oltre la vita e la morte".