Si sono autotassati per acquistare il regalo ad alunni di medie e infanzia per poi presentarsi in uniforme a consegnarli. «Siate sempre onesti nella vostra vita»: è il messaggio affidato ai piccoli

Si sono presentati in uniforme davanti l'ingresso delle scuole medie e dell'infanzia nel comune di Saracena per regalare ai bambini, nel loro ultimo giorno di scuola, un panettone ed un messaggio dal grande valore educativo.

«A voi che rappresentate il futuro del Paese, siate sempre onesti nella vostra vita, crescete con la cultura della legalità e del rispetto reciproco» c'è scritto nel biglietto che accompagna il dono natalizio per i più piccoli consegnato dai Carabinieri della stazione di Saracena unitamente al personale di Polizia Municipale del borgo del Pollino.

Autotassandosi gli agenti ed i militari hanno scelto di essere vicini ai piccoli studenti in questo momento particolare di festività che cade in un periodo segnato dall'emergenza sanitaria in atto. Il dono ha riguardato anche i ragazzi del centro socio educativo di Saracena. «Non è stato tralasciato nessuno» - hanno riferito i protagonisti di questa donazione che vuole rendere le feste più luminose per tutti - augurando ai piccoli ed alla loro famiglie «un sereno Natale e con la speranza che con il nuovo anno possiamo ritornare alla normalità e riscoprire gli abbracci e la vicinanza che ci contraddistingueva».