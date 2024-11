Riscontrata la presenza di liquido infiammabile, a conferma della natura dolosa del rogo. Il presidente della Provincia di Catanzaro Bruno: «Un segnale diretto alle istituzioni che si prodigano per garantire servizi e sicurezza sul territorio»

Un'autovettura della Polizia locale di Satriano, centro in provincia di Catanzaro, è stata incendiata la scorsa notte. Il fatto e' avvenuto poco dopo l'una. I Carabinieri della compagnia di Soverato, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, hanno riscontrato la presenza di liquido infiammabile, a conferma della natura dolosa del rogo.

L'autovettura di servizio era parcheggiata nella piazzetta di Satriano Marina, non lontano dalla delegazione comunale. I Carabinieri stanno valutando diverse ipotesi, ma propendono per un'intimidazione legata alle attività svolte dalla polizia locale sul territorio comunale.

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha espresso la solidarietà e la vicinanza del consiglio provinciale alla Polizia municipale, all'amministrazione comunale e al sindaco Michele Drosi: «Un atto - ha afferma il presidente Bruno - che colpisce per la modalità e per quello che rappresenta: un segnale diretto alle istituzioni che si prodigano per garantire servizi e sicurezza sul territorio, rispettando e facendo rispettare le regole in difesa della legalità e della democrazia. Quanto è accaduto la notte scorsa a Satriano non deve intimidire ne' indebolire la determinazione di sindaco, Giunta e Consiglio nel portare avanti con onestà' e sacrificio le buone prassi e la buona amministrazione. Saremo vicini alla comunità di Satriano - ha ancora detto Bruno - e ai suoi amministratori nel reagire attivamente ad ogni minaccia e intimidazione in difesa delle istituzioni e delle nostre comunità».