L’incidente a Dipignano, nel Cosentino. Il conducente è stato trasferito in ospedale per controlli

Una probabile manovra incauta all'origine dell'incidente avvenuto questa mattina in Via Pozzillo nel comune di Dipignano, in provincia di Cosenza.

Una vettura furgonata di proprietà di una ditta di manutenzione della rete di telecomunicazioni si è ribaltata all'interno di un cortile privato tra le abitazioni del centro urbano. Lievi ferite riportate dal conducente della vettura che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem118 e trasportato successivamente nella struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Sul posto intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza per la messa in sicurezza della vettura ed il recupero della stessa. Attimi di paura tra gli abitanti della zona che prontamente hanno allertato i soccorsi.