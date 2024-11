Posto sotto sequestro un'area di oltre 2mila metri quadri dove era stato eseguito un notevole sbancamento di terreno finalizzato all' apertura e coltivazione di cava che ha creato due piazzali

LUZZI - Il corpo forestale di San Pietro in Guarano, ha posto sotto sequestro in seguito ad una serie di controlli in località "Pescara"nel comune di Luzzi (cs) nei pressi dell'omonimo torrente, un'area di 2000 metri quadri dove era stato eseguito un notevole sbancamento di terreno finalizzato all' apertura e coltivazione di cava che ha creato due piazzali. Tali lavori, che hanno interessato lo sradicamento di diverse ceppaie sono stati eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico- ambientale senza le dovute autorizzazioni necessarie. L'attività svolta ha modificato in modo permanente lo stato fisico del suolo e del sottosuolo, rispetto al piano di campagna e rientra tra quelle attività che comportano una trasformazione urbanistica del territorio. Inoltre i lavori eseguiti sono stati realizzati su un'area inferiore ai 150 mt dai corsi d'acqua, nelle immediate vicinanze del torrente Pescara, iscritto nel registro delle acque pubbliche. Il volume comprensivo dello scotico e del materiale inerte prelevato, inerente lo sbancamento, ammonta a circa 10000 metri cubi di terreno su un'aliquota. Per quanto accertato è stato deferito all'autorità giudiziaria un uomo del luogo, proprietario del fondo.