Non si ferma l’emergenza sbarchi nella Locride. Nella notte in 37 sono approdati spontaneamente sulla spiaggia di Ferruzzano, a bordo di una barca a vela, arenatasi sulla spiaggia. Tra i profughi, di nazionalità irachena, iraniana e afgana, anche nuclei familiari, apparsi tutti in buone condizioni di salute. Le forze dell’ordine sarebbero alla ricerca di altri immigrati che si sarebbero dati alla fuga. Uno di loro è stato investito da un treno, riportando ferite non gravi, mentre camminava lungo la ferrovia. Trasportato all’ospedale di Locri, le sue condizioni non destano preoccupazione. Quelli individuati sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Roccella Jonica, affidati alle cure della Croce Rossa e della Protezione Civile.