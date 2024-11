Il gruppo individuato sulla spiaggia crotonese. Tutti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Sant’Anna per le procedure di identificazione

Un gruppo di 37 migranti, tra cui molti minori, è sbarcato questa mattina a Capo Colonna, lungo la costa di Crotone. Si tratta di migranti di nazionalità irachena e siriana che, secondo quanto hanno raccontato ai soccorritori, sarebbero stati portati con un gommone sulla spiaggetta di Capo Colonna.



Il natante, però, non è stato trovato, segno che gli scafisti li hanno lasciati sugli scogli e sono andati via. Ad avvisare le forze dell’ordine dello sbarco in atto è stata la telefonata alla centrale operativa del 113 di un cittadino che risiede nella zona. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato e i volontari di Croce rossa italiana di Crotone e della Misericordia di Isola Capo Rizzuto che hanno soccorso i migranti tra i quali c’erano una decina di bambini. Tutti sono stati poi portati al centro di Sant'Anna per le procedure di identificazione. (Agi)