«Rispetto allo scorso anno abbiamo 19 mila presenze in meno». È soddisfatto il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che a Roccella Jonica, nel corso di un incontro pubblico promosso dalla federazione provinciale reggina di Fratelli d’Italia ha fatto il punto sui risultati raggiunti dal Governo in materia di immigrazione, uno dei punti fondamentali del programma elettorale del partito fondato dal premier Giorgia Meloni. «La strada intrapresa è quella giusta – ha sottolineato Ferro – attraverso quegli accordi di cooperazione con altri Stati. L’Italia ha recuperato centralità a livello internazionale. Vogliamo far capire che non bisogna essere costretti ad emigrare e mettere la propria vita nelle mani di trafficanti di morte».

All’orizzonte la visita del Presidente del Consiglio la settimana prossima a Tunisi per il piano Mattei. «Un incontro importante – ha rimarcato il sottosegretario – che sancisce che quello che è stato un primo passo seguirà altre fondamentali volontà di bloccare gli arrivi che oggi guardano ad altri paese. Non significa spostare l’obiettivo sugli altri paesi, ma è necessario intervenire e dire a questi cittadini che è possibile creare lì il loro futuro».

