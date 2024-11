Concluse le operazioni di accoglienza: i tre soggetti sono stati trasferiti nella casa circondariale di Vibo; gli altri sono partiti alla volta delle province di destinazione

Si sono espletate nella tarda serata di ieri le operazioni di accoglienza dei 401 migranti giunti nel porto di Vibo Marina, lo scorso 7 novembre. Del nutrito gruppo sbarcato dalla nave “Topaz Responder”, 3 soggetti sono stati fermati dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza e condotti presso la casa circondariale di Vibo Valentia. Si tratta di tre giovani africani di nazionalità gambiana, senegalese e marocchina.

Uno è stato identificato come il pilota di un'imbarcazione priva di bandiera, partita, carica di migranti, dal porto libico di Sebrata. Il secondo, invece, avrebbe ripetutamente percosso i passeggeri non rimasti fermi ai loro posti. Il terzo soggetto, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia per espiare la pena di un anno e due mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e reiterate violazioni di provvedimenti d'espulsione dal territorio nazionale.

Al termine delle attività, svoltesi come di consueto presso due capannoni industriali della frazione Portosalvo specificamente adibiti allo scopo, gli altri migranti sono partiti a bordo di pullman alla volta delle province di destinazione, come stabilito dal piano di riparto della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo.