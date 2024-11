I 122 profughi, che hanno dichiarato di essere di nazionalità siriana, irachena, somala e ucraina, sono stati soccorsi nello Jonio da una motovedetta della Guardia costiera

Centoventidue migranti, tra cui 27 donne e 41 bambini, sono sbarcati nella tarda serata di ieri nel porto di Roccella Jonica. I profughi, che hanno dichiarato di essere di nazionalità siriana, irachena, somala e ucraina, sono stati soccorsi nello Jonio da una motovedetta della Guardia costiera.

A lanciare l’allarme nella mattinata di ieri è stata una motonave maltese che aveva intercettato la richiesta di aiuto di una barca a vela in difficoltà a 125 miglia dalle coste calabresi.

La motovedetta della Guardia costiera, affiancata da un’altra unità proveniente da Crotone, ha raggiunto l'imbarcazione dopo sei ore di navigazione e, dopo avere constatato le condizioni precarie dei migranti, ha effettuato il trasbordo per poi dirigersi nel porto di Roccella Jonica dove è giunta in tarda serata. Sottoposti ai primi accertamenti sanitari i migranti, con l’assistenza di operatori della Croce rossa e della Protezione civile, sono stati condotti in strutture di prima accoglienza.