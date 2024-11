La moglie dell'ex deputato Matacena è atterrata all'aeroporto dello stretto. Ad attenderla al

REGGIO CALABRIA - Chiara Rizzo e' giunta a Reggio Calabria, con un volo Alitalia proveniente da Roma, alle 22,35. La moglie dell'ex deputato Matacena e' destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per intestazione fittizia di beni e per aver favorito la latitanza del marito, nell'ambito dell'inchiesta Breakfast che ha visto la Dia arrestare anche l'ex ministro Scajola, sempre con l'accusa di aver aiutato Matacena nella sua latitanza. Ad attendere Chiara Rizzo sulla pista del 'Tito Minniti' c'erano gli uomini della Dia che hanno condotto la donna direttamente al carcere di Arghilla'.