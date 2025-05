C'è ancora sgomento per la notizia della violenta rapina registrata due notti fa a Scalea. Secondo la ricostruzione ufficiale, due malviventi si sarebbero introdotti in casa di due persone anziane, alla periferia della città, per trafugare soldi e gioielli, ma non si sarebbero limitati a questo. Nonostante abbiano agito indisturbati, prima di andare via i delinquenti si sono avventati sulle vittime, picchiandole selvaggiamente. La donna, in particolare, ha riportato fratture e ferite in tutto il corpo ed è stata costretta al ricovero ospedaliero. Tuttavia, è esclusa, al momento, l'ipotesi della violenza sessuale, come si era pensato in un primo momento.

La procura di Paola, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi, ha aperto immediatamente un fascicolo di inchiesta per fare luce sulla vicenda e sentito alcune testimonianze. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia dei carabinieri di Scalea, coordinata dal capitano Andrea D'Angelo.