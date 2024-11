Una coppia e la figlia in tenera età tratte in salvo dopo essere state risucchiate verso il largo dal moto ondoso

Nonostante il mare fosse molto mosso, hanno deciso ugualmente di fare il bagno, rischiando di annegare. La disavventura è capitata ad una famiglia di nazionalità russa in vacanza a Scalea, composta da una coppia e dalla figlia in tenera età. Le urla di aiuto hanno richiamato l’attenzione di due bagnini, tempestivi nel gettarsi in acqua per trarre in salvo le tre persone, risucchiate verso il largo da moto ondoso.



Salvatore Bruno