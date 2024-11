Un ordigno bellico è stato scoperto e fatto brillare in sicurezza dagli specialisti del 21/mo Reggimento genio guastatori, unità della Brigata bersaglieri "Garibaldi", provenienti dalla Caserma "Ettore Manes" di Castrovillari. È accaduto a Scalea dove la granata di produzione tedesca era stata trovata casualmente in contrada Ainella. Dopo il ritrovamento del residuato bellico è stata attuata la procedura prevista in queste circostanze.

Subito informati, gli specialisti dell'Esercito sono intervenuti e hanno operato, in stretto coordinamento con la Prefettura di Cosenza e le Autorità locali e con il supporto della Croce Rossa, adottando tutte le procedure di sicurezza finalizzate alla neutralizzazione dell'ordigno.

Le attività si sono concluse con successo dopo che la granata è stata fatta brillare in spiaggia, senza pericoli e disagi per la popolazione.