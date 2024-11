Intorno alle 7.30 di questa mattina un incendio si è sviluppato in un appartamento al terzo piano di uno stabile all'interno del parco Mulino di Scalea. Le fiamme sprigionate dal fuoco hanno consentito ai vicini di allertare subito i soccorsi e di avvisare i proprietari dei locali, che in quel momento erano assenti. In pochi minuti i vigili del fuoco sono giunti sul posto e, tra le urla dei presenti, sono riusciti a domare il rogo, evitando così una vera e propria strage. L'appartamento interessato dal drammatico episodio, si trova infatti in un condominio che conta molte abitazioni e che dista solo pochi metri da alcuni altri appartamenti.

Il salvataggio del pastore tedesco

L'intervento dei pompieri ha scongiurato un ulteriore dramma. Ad attendere il loro arrivo sul terrazzo di casa c'era un pastore tedesco, visibilmente provato dal forte odore di fumo. Il quattro zampe si era sporto dalla ringhiera senza tuttavia riuscire a saltare o a trovare una via di fuga, ma fortunatamente un'azione repentina degli uomini in divisa lo ha messo subito in salvo. Successivamente, il cane ha recuperato le forze e adesso il suo stato di salute non desta preoccupazione.