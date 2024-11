Poco dopo le 6 di questa mattina, le fiamme hanno avvolto e distrutto lo stabilimento balneare "El Marinero" a Scalea, già reduce dai danni di una tremenda mareggiata. Al momento gli inquirenti, prontamente intervenuti sul posto, non escludono nessuno pista, compresa quella del dolo, anche se al momento diversi elementi farebbero propendere per le cause accidentali. A dare l'allarme è stato un cittadino di passaggio sul lungomare, ma quando già il fuoco aveva divorato gran parte della struttura in legno. I vigili del fuoco, infatti, non sono riusciti a salvarla. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Partita la gara di solidarietà

Il titolare del lido è un giovane del posto, Cristian Palma, da tutti conosciuto come una una persona perbene e un lavoratore. La notizia dell'incendio ha suscitato rabbia e sgomento in tutta la città di Torre Talao. Per questo, poco dopo il drammatico evento, sono state numerose le iniziative a sostegno del giovane, in particolare è stata lanciata una raccolta fondi sulla nota piattaforma Go Fund Me, per cercare di aiutare lui e la sua famiglia a ricostruire lo stabilimento. La pagina è "Aiutiamo Cristian Palma".

Solidarietà anche dai colleghi

Nemmeno i colleghi del giovane sono rimasti indifferneti al dramma. «In seguito alla triste notizia relativa all'incendio che ha interessato il lido El Marinero - si legge -, tutti i balneari del consorzio turistico Scalea Mare, oltre ad esprimere solidarietà al collega hanno deciso di realizzare una raccolta fondi per sostenere Cristian Palma. Chiunque voglia partecipare alla raccolta può accedere al link sottostante e donare qualsiasi cifra. Grazie anticipatamente, vi aggiorneremo sull’esito della raccolta. Uniti si vince». In questo caso, è possibile fare una donazione tramite Pay Pal alla pagina "Una mano per el Marinero".