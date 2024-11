Tratto in arresto un pluripregiudicato, che aveva cercato di buttare 200 grammi di cocaina dopo aver visto i Carabinieri.

I Carabinieri di Scalea, nel corso dei normali controlli del territorio, hanno fermato un pregiudicato di Sala Consilina, per detenzione di 200 grammi di cocaina, ai fini dello spaccio. I Carabinieri avevano notato sulla ss18 all'altezza di Belvedere Marittimo, il giovane che viaggiava ad alta velocità tenendo nella mano destra, fuori dal finestrino, un involucro pronto per essere buttato. L'uomo, alla vista della volante, ha accelerato nel tentativo di darsi alla fuga, con scarso successo. I Carabinieri hanno recuperato i duecento grammi di cocaina e lo hanno tratto in arresto.