Si sono introdotti all’interno di un discount, l’MD di via Fiume Lao a Scalea, per compiere una rapina, ma la reazione di alcuni clienti ha mandato a monte i piani dei due malviventi, penetrati nei locali del supermercato poco dopo le ore 16. Secondo quanto si è appreso, dopo aver intimato al personale di consegnare il denaro, qualcuno degli avventori presenti in quel momento nei locali, è riuscito ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Scalea. I rapinatori allora si sono dati alla fuga a bordo di un motorino.