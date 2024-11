È stato denunciato per violenza sessuale aggravata l’uomo 67enne che ha tentato di violentare la nipote acquisita

L’adolescente era in vacanza con la nonna e il compagno di quest'ultima a Scalea, nel cosentino. Rimasta da sola a casa è stata avvicinata dal nonno acquisito che, al termine di un discorso, avrebbe tentato di baciarla e di spogliarla, palpeggiandola ripetutamente.

La ragazzina riuscendo a respingere le avances dell’uomo si è chiusa in camera confidandosi con un’amica di scuola a Roma, tramite un social network. La conversazione si sarebbe interrotta per il ritorno dell’uomo nella stanza. Tempestivamente l’amica ha allertato la famiglia di origine della minore che da Roma ha chiamato i carabinieri di Scalea chiedendo aiuto.

L’uomo è stato denunciato per violenza sessuale aggravata mentre la minorenne è stata accompagnata alla stazione ferroviaria dove ha incontrato la propria famiglia per fare rientro in un paese dei Castelli romani.