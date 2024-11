Dopo la richiesta del vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini, il presidente del Consiglio Regionale della Calabria Tonino Scalzo ha annunciato le sue dimissioni

Il terremoto 'Rimborsopoli' fa un'altra vittima. Si tratta del presidente del Consiglio regionale della calabria Tonino Scalzo che, quest'oggi, ha annunciato le sue dimissioni. Dopo De Gaetano e Ciconte, quindi, un altro pezzo del governo regionale ha lasciato. Era stato il vicesegretario del Pd nazionale Lorenzo Guerini a chiedere, nei giorni scorsi, le dimissioni di Scalzo. 'Per dare un segnale politico di rottura in Calabria le sue dimissioni sono ineludibili' aveva spiegato Guerini. Resta aperta, quindi, solo la questione Guccione, ancora legato alla sua poltrona di assessore al Lavoro anche se, dal Governo nazionale è già arrivata ad Oliverio la richiesta di azzerare tutte le cariche delle persone indagate per dare un segnale forte all'opinione pubblica. L'ex Ministro lanzetta, invece, nella lettera inviata al vicesegretario Guerini ha chiesto nuove elezioni. "Dobbiamo tornare a votare, come sento dire ogni giorno dai cittadini - aveva chiesto la Lanzetta - perché le condizioni sono cambiate rispetto alle dichiarazioni e alle buone intenzioni della prima elezione".