Nei giorni scorsi, nell’ambito delle direttive ministeriali, volte all’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo all’interno delle stazioni e sui convogli ferroviari, per garantire la sicurezza dei viaggiatori soprattutto nell’approssimarsi del periodo estivo, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, hanno rintracciato una giovane di 15 anni, allontanatasi volontariamente da una comunità di Catania. La minore, originaria di Lentini (SR), è stata notata dal personale della Polfer sul marciapiede del primo binario della stazione ferroviaria reggina, in evidente stato confusionale. Per questo motivo è stata condotta negli uffici del posto di Polizia Ferroviaria per le prime operazioni di assistenza e di controllo. Gli accertamenti svolti hanno consentito di acclarare che per la minore, arbitrariamente allontanatasi dalla comunità a cui era stata affidata per raggiungere alcuni conoscenti a Reggio Calabria, vi era in atto un piano di ricerche e rintraccio. La ragazzina nel pomeriggio è stata affidata alla madre, giunta dalla provincia di Catania.