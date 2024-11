In vigore da oggi il decreto ministeriale e il decreto legge pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale. Alla spicciolata i distributori calabresi stanno abbassando i costi alla pompa di benzina e gasolio

Cominciano a vedersi gli effetti del decreto sul taglio delle accise varato dal governo, pubblicato quest’oggi in Gazzetta Ufficiale. Alla spicciolata i distributori di carburante hanno iniziato a ritoccare al ribasso i prezzi alla pompa di gasolio e benzina, passando dagli oltre 2 euro, ancora in vigore questa mattina, ad una cifra oscillante tra 1,70 e 1,80.

Come si ricorderà, il provvedimento del governo prevede una riduzione delle accise di 25 centesimi al litro che si traducono in uno sconto effettivo di 30 centesimi circa, considerando che sulle accise si applica pure l’IVA.

La durata delle misure e cosa prevede il decreto

La riduzione delle accise, e quindi del prezzo dei carburanti, avrà la durata di 30 giorni. Ma è previsto che fino al 31 dicembre di quest'anno le aliquote di questi tributi potranno essere rideterminate senza dover ricorrere ad un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale. Specifiche norme sono poi introdotte per i depositi di stoccaggio dei prodotti e per evitare manovra speculative, con poteri al Garante dei Prezzi e l'utilizzo della e Guardia di Finanza per i controlli.