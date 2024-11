Hanno deciso di protestare in altro modo e scendono dal muro i sei operai che questa mattina avevano minacciato di buttarsi nel vuoto

Longobucco (CS) - Sono scesi dal muro alto 40 metri dal quale minacciavano di buttarsi i sei operai di Longobucco che protestano per il mancato reintegro nel posto di lavoro in un cantiere fermo dal 2012. La situazione si è sbloccata dopo la convocazione di un incontro venerdì, in Prefettura a Cosenza. Gli operai stanno attuando un presidio permanente davanti al Municipio di Longobucco e si dicono decisi, in mancanza di soluzioni, ad attuare altre forme di protesta.