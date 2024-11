Il cadavere scoperto a Ionadi da un cacciatore

Ionadi (Vibo Valentia) - Uno scheletro umano è stato trovato in un torrente In una località impervia del comune di Ionadi, nel vibonese. E’ stato un cacciatore a fare la macabra scoperta. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del reparto investigativo scientifico dei carabinieri. S’indaga per capire a quando risalga la morte.