Denunciato in stato di libertà il titolare della ditta impegnata in lavori di disboscamento a Rose. Le verifiche effettuate avrebbero consentito di appurare la mancata vigilanza sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro

Un operaio alle dipendenze di una ditta impegnata in lavori di disboscamento in un'area privata è rimasto ferito a Rose. L'uomo rimasto schiacciato dalla caduta di un albero è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri intervenuti sul posto, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà il titolare dell'impresa, un uomo di 30 anni, per lesioni personali colpose. Le verifiche effettuate sul posto dai militari con l'ausilio del personale dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, hanno consentito di appurare la mancata vigilanza sul rispetto, da parte del titolare della ditta, delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.