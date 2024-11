La tragedia a Fagnano Castello. L’uomo, che è deceduto a causa di un trauma toracico, stava tentando di sistemare il cancello della propria abitazione rimasto bloccato dalla neve

Un uomo di 60 anni ha perso la vita a Fagnano Castello mentre stava cercando di sistemare il cancello della sua abitazione che a causa della neve era rimasto bloccato. L'uomo, che è deceduto a causa di un trauma toracico, è stato schiacciato dal cancello che per cause in corso di accertamento sarebbe uscito dalla guida.