L’impatto, poco dopo la mezzanotte, è stato così violento che il mezzo a due ruote in pochi istanti è stato avvolto dalle fiamme. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica

Pochi minuti dopo la mezzanotte il lungomare di Schiavonea è stato teatro di un grave incidente stradale che ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. Lo scontro è avvenuto su Viale della Libertà, all'altezza dell'incrocio con Via Archimede, in un tratto particolarmente frequentato anche nelle ore serali.

Per cause ancora in fase di accertamento, un'automobile e una moto sono entrate violentemente in collisione. L'urto è stato così forte che il mezzo a due ruote, subito dopo l'impatto, è stato avvolto dalle fiamme, alimentando momenti di forte apprensione tra le numerose persone presenti lungo il lungomare.

La zona, dove si trovano diverse attività ricettive e commerciali era ancora animata da residenti e visitatori. Molti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi, mentre il rogo della moto attirava l'attenzione dei presenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Il ragazzo è stato quindi trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Presenti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.