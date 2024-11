La famiglia Valerioti nega la correlazione con fatti di mafia: «Chiediamo rispetto per il nostro dolore»

La famiglia Valerioti tiene a precisare che la tragedia che l'ha colpita non fonda alcuna origine di vendetta legata a fatti delittuosi o di mafia, di cui erroneamente qualche testata giornalistica ha in questi giorni riportato. Il tragico episodio è frutto della casualità e della follia omicida del ricercato che ha visto in Valerioti un bersaglio facile anche per le sue condizioni fisiche, in quanto malato oncologico. Si diffida, pertanto, a riportare notizie che non hanno alcun fondamento, rispettando il dolore dei familiari e lasciando il compito di indagare agli inquirenti, credendo fermamente nella giustizia.

LEGGI ANCHE: Identificato il killer della mattanza nel Vibonese ma è ancora in fuga

Terrore e sangue tra Limbadi e Nicotera: morti e feriti FOTO-VIDEO

Sparatoria tra Nicotera e Limbadi, l'assassino nascosto da qualcuno?