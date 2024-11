A perdere la vita una giovane di 19 anni sulla statale 107 Paola-Crotone all'altezza dello svincolo di San Pietro in Guarano e un uomo di 61 anni nei pressi della galleria del Sansinato nel Catanzarese

Potrebbe essere stato il maltempo la causa del tragico incidente mortale che si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale 107 Silana Crotonese, all'altezza di San Pietro in Guarano. L’impatto che ha coinvolto due veicoli e le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato la morte di una giovane 19enne, V.G. Nello scontro ferito un altro ragazzo di 37 anni.



È di un morto e di un ferito invece il bilancio di un altro grave sinistro avvenuto sulla SS280 nei pressi della galleria del Sansinato, in direzione Catanzaro. Un’auto, per cause in corso d’accertamento, si sarebbe capovolta finendo fuori strada. Sul posto i sanitari del 118, la polizia e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre le due persone coinvolte dall’abitacolo del mezzo. A perdere la vita nell’impatto un uomo di 61 anni.



La statale 106 è stata nuovamente triste protagonista di un incidente avvenuto questa mattina a Cropani. Tre i feriti. Per uno di loro, un giovane 30enne, necessario il trasporto con l’elisoccorso presso l’ospedale.



Grave anche un operaio della Sorical, 39 anni,che nella serata di ieri ha perso il controllo dell’auto a Longobardi, nel Cosentino, finendo in una scarpata. L’uomo è rimasto a lungo bloccato nella vettura. Soccorso poi dagli operatori del 118 e dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato nell'ospedale di Cosenza, dove versa in gravi condizioni, con diversi traumi in più parti del corpo.